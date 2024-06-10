حصيلة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.. عقود وصفقات بقيمة 6.5 تريليون روبل

كشف منظمو منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم نتائج الحدث الاقتصادي البارز، حيث تم إبرام 1073 اتفاقية بقيمة 6.5 تريليون روبل (نحو 73 مليار دولار).

وقال أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "حصاد المنتدى هذا العام توقيع 1073 اتفاقية بمبلغ إجمالي قدره 6.492 تريليون روبل، من ضمنها 55 اتفاقية وقعت مع ممثلين عن شركات أجنبية".

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واستضافت مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 - 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وشاركت في الحدث الاقتصادي 9 دول عربية، فيما شاركت سلطنة عمان بصفة ضيف شرف وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى.

(الدولار = 89 روبلا بتاريخ 10 يونيو 2024)

المصدر: RT