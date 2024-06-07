شركة روسية تخطف الأنظار في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي بفضل عبارات بوتين

خطفت شركة ZASPORT الأنظار في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، إذ قدمت الشركة الروسية المختصة في الألبسة الرياضية في جناحها بتقديم قمصان (تيشرتات) خطت عليها عبارات قالها بوتين.

واصطف العشرات من المشاركين في الحدث، الذي يعد أبرز حدث اقتصادي في روسيا، في طابور طويل للحصول على هذه "التيشرتات".

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وأشار ممثلو شركة ZASPORT إلى أن القمصان توزع بشكل مجاني للمشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وفي حديث لـRT، قالت مديرة التطوير في شركة ZASPORT يكاتيرينا بيكوفا، إن ZASPORT هي علامة تجارية روسية للألبسة الرياضية تنشط في السوق منذ العام 2012.

وأضافت المسؤولة أن أكثر عبارة للرئيس الروسي تلقى طلبا من المشاركين هي: "إذا اضطررت للعراك عليك أن تضرب أولا".

وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة من 5 - 8 يونيو الجاري فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعد منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وتشارك 9 دول عربية في الحدث الاقتصادي المهم، فيما تشارك سلطنة عمان بصفة ضيف شرف وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتدى.

المصدر: RT