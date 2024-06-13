بوتين يتفقد معهد الأبحاث النووية في مدينة دوبنا بضواحي موسكو

تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس مجمع مصادم "NICA" في المعهد الروسي للبحوث النووية بمدينة دوبنا بضواحي موسكو.

ويتم إنشاء مجمع مصادم "NICA" على أساس المعهد المشترك للأبحاث النووية "JINR" لدراسة خصائص المادة الباريونية الكثيفة.

وبعد إطلاقه، سيتمكن علماء المعهد المشترك للأبحاث النووية من إعادة إنشاء حالة خاصة من المادة في ظروف معملية.

ويغطي مجمع "NICA" مساحة 6 هكتارات، ويشارك في إنشاء المجمع علماء من 30 دولة، بالإضافة إلى المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN).

ويوحد مشروع "NICA" أكثر من 130 معهدا علميا وجامعة ومؤسسة، منها 36 تمثل روسيا، و2400 متخصص، بمن فيهم 1650 عالما روسيا.

ويأمل العلماء في أن يساعدهم هذا المصادم على فهم كيفية تشكل البروتونات والنيوترونات في الكون بأولى اللحظات بعد الانفجار الكبير.

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المصدر: RT