الحوثيون يعلنون تنفيذ ثلاث عمليات استهدفت 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي

أعلن الحوثيون مساء يوم الخميس تنفيذ ثلاث عمليات استهدفت 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية ثلاث عمليات عسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية".

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- العملية الأولى نفذتها القوة الصاروخية في البحر العربي استهدفت سفينة "Verbena" وقد أصيبت إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال الحريق فيها.

- العملية الثانية استهدفت سفينة "Seaguardian" في البحر الأحمر وقد أصيبت إصابة مباشرة.

- العملية الثالثة استهدفت سفينة "Athina" في البحر الأحمر وقد أصيبت إصابة مباشرة.

وأفاد المتحدث بأن العمليات نفذت بعدد من الصواريخ البحرية البالستية والطائرات المسيرة وحققت أهدافَها بنجاح.

وشدد يحيي سريع بأن القوات المسلحة اليمنية ماضية في توسيع العمليات وتطوير القدرات العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودفاعا عن اليمنِ.

وأكد أن عمليات الإسناد لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.

وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة على بعد 98 ميلا بحريا شرقي عدن باليمن أصيبت بمقذوفين مجهولين ما أدى لنشوب حريق على متنها.

وذكرت أن ضابط أمن الهيئة أبلغ أن سفينة تجارية أصيبت بمقذوفين مجهولين مما أدى إلى نشوب حريق على متنها.

وفي وقت سابق من صباح الخميس أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن سفينة تجارية وجهت نداء استغاثة بعد تعرضها لـ"هجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن".

المصدر: RT