هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: حريق بسفينة أصيبت بمقذوفين شرقي عدن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن سفينة على بعد 98 ميلا بحريا شرقي عدن باليمن أصيبت بمقذوفين مجهولين ما أدى لنشوب حريق على متنها.

وأضافت الهيئة في بيان على منصة "إكس" اليوم الخميس، أنها تلقت (UkMTO) تقريرا عن حادث على بعد 98 ميلا بحريا شرق عدن في اليمن".

وذكر البيان: أبلغ ضابط أمن الهيئة أن سفينة تجارية أصيبت بمقذوفين مجهولين مما أدى إلى نشوب حريق على متنها وتقوم السلطات بالتحقيق في الحادثة".

ونصح البيان: "السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

UKMTO WARNING INCIDENT 084 UPDATE 001



ATTACK



Warnings - 2024 (https://t.co/5An1YH0JyE)#MaritimeSecurity#MarSecpic.twitter.com/fGx3tWdADz — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) June 13, 2024

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن سفينة تجارية وجهت نداء استغاثة بعد تعرضها لـ"هجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن".

وقالت الهيئة في بيان إن "السفينة أصيبت على بعد حوالي 66 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة".

وأشارت إلى أن "مؤخرة السفينة اصطدمت بمركب صغير طوله (7-5 أمتار أبيض اللون) من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومنذ نوفمبر، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين أكتوبر الماضي.

وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12 % من التجارة العالمية.

ولمحاولة ردعهم، تشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير.

المصدر: RT