الحكم على المطربة المغربية دنيا بطمة بالسجن النافذ 8 أشهر(صور وفيديو)

قضت محكمة مغربية بسجن الفنانة المغربية المثيرة للجدل دنيا بطمة 8 أشهر بعد إدانتها بتهمة "بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في تهديدهم".

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كما أدانتها المحكمة الابتدائية في مراكش بتهم أخرى على خلفية ما يعرف بالمغرب بـ"حساب حمزة مون بيبي" المتخصص في التشهير وابتزاز شخصيات فنية ورجال أعمال داخل المغرب وخارجه.



وأنهت المحكمة الابتدائية بمراكش، فجر اليوم الخميس، الطور الأول من مسلسل محاكمة المشاركين بحساب "حمزة مون بيبي" الذي كان يقوم بحملات تشهير عنيفة ضد العديد من مشاهير الفن والمجتمع، وأصدرت أحكامها في حق كل من الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، إضافة إلى المصممة عائشة عياش.



وقضت المحكمة التي بدأت جلستها الأخيرة أول أمس الثلاثاء وتواصلت أمس الأربعاء واليوم الخميس بالسجن 8 أشهر حبسا نافذا في حق المغنية وخريجة "أراب أيدول" دنيا بطمة، فيما قضت بسجن شقيقتها ابتسام بطمة سنة واحدة سجنا نافذا، وسنة ونصف سجنا نافذا في حق مصممة الأزياء عائشة عياش، و10 أشهر سجنا في حق صوفيا شكري مالكة ومديرة شركة بالرباط.

واستمرت أطوار جلسة النطق بالحكم حتى ساعات، صباح اليوم الخميس، وحضرت المطربة دنيا، بعض فتراتها لكنها غادرت قبل النطق بالحكم رفقة زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك الذي أعلن مساندته التامة لها ووقوفه إلى جانبها.



وينتظر أن يتم استئناف هذه الأحكام في آجالها القانونية، لتبقى دنيا باطمة في حالة إطلاق سراح، فيما ستبقى شقيقتها ابتسام ومصممة الأزياء عائشة ع وصوفيا ش في حالة اعتقال.

وحضرت دنيا باطمة وهي حامل في شهرها الأخير وتنتظر مولودها الثاني، للمرة الثالثة للمحكمة أمس الأربعاء، وسط حراسة مشددة من معاونيها الذين اصطدموا مع صحفيين حاولوا أخذ تصريحات من الفنانة أثناء ركوبها السيارة.

وتابعت المحكمة محاكمة بطمة بعد إطلاق سراحها وفرض مراقبة قضائية عليها مع منعها من السفر بتهم "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد وعرقلة سير هذا النظام".



فيما واصلت المحكمة محاكمة شقيقتها ابتسام، وهي موقوفة قيد الاعتقال.

وتابعت المحكمة محكمة عائشة عياش، بتهم "الوساطة في الدعارة وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، ناهيك عن الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والقيام عمدا بعرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته والمشاركة في ذلك، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والنصب ومحاولة النصب والتهديد بإفشاء أمور شائنة، والمشاركة في إفشاء السر المهني وإهانة هيئة منظمة والتهديد".

وكانت الفنانة دنيا بطمة قد حرصت بعد مغادرتها الثلاثاء، للمحكمة الابتدائية بمراكش، على توجيه رسالة شكر لمسانديها على خلفية متابعتها هي وشقيقتها ابتسام في قضية "حمزة مون بيبي" وكذا لجميع من توجه بالدعاء لهما.

واختارت بطمة حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، وأعادت عبر خاصية الستوري نشر صورة لها ولشقيقتها.

وعلقت الفنانة المغربية على هذه الصورة قائلة: "شكرا لكل من راسلنا وكل من أثلج صدرنا بدعواته أحبكم"، وختمت تعليقها بالقول: "الحمد لله".

وعادت دنيا ونشرت عبر ذات الخاصية صورة لشقيقتها الكبرى ابتسام أرفقتها بتعليق جاء فيه: "حبيبتي لا تخافي ولا تحزني فان الله مع الصابرين".

المصدر:صحف مغربية