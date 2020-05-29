قرقاش: ريادة الإمارات تتعزز بإدارة أزمة كورونا

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن "ريادة الإمارات ونموذجها تعززت" في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال قرقاش في تغريدة عبر "تويتر": "في حسابات الربح والخسارة الجيوسياسية والمرتبطة بإدارة أزمة فيروس كورونا تتعزز ريادة الإمارات ونموذجها، تعاملنا مع الأزمة بجدية ومنهجية أصبحت سمة للإمارات".

وأضاف أن "القيادة المتابعة والموجهة، والمنهج العلمي، والتوازن الدقيق بين الإجراءات الصارمة والانفتاح الاقتصادي أثبت حكمته".

في حسابات الربح والخسارة الجيوسياسية والمرتبطة بإدارة أزمة فيروس كورونا تتعزز ريادة الإمارات ونموذجها، تعاملنا مع الأزمة بجدية ومنهجية أصبحت سمة للإمارات، فالقيادة المتابعة والموجهة، والمنهج العلمي، والتوازن الدقيق بين الاجراءات الصارمة والانفتاح الاقتصادي أثبت حكمته. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 28, 2020

وتابع: "نجحنا بامتياز في اختبار كفاءة وقدرة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وفي كل اتصال عمل خارجي أجريه يصلني التقدير لمنهجية الإمارات واستعدادها المبكر".

وأردف قائلا: "احترام في محله للعمل المخلص الدؤوب بما فيه إجراء مليوني فحص (ويتصاعد). نعم، ستقاس قدرات الدول بكيفية تعاملها مع هذه الأزمة العالمية".

نجحنا بامتياز في اختبار كفاءة وقدرة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وفي كل اتصال عمل خارجي أجريه يصلني التقدير لمنهجية الإمارات واستعدادها المبكر.

إحترام في محله للعمل المخلص الدؤوب بما فيه إجراء مليوني فحص (ويتصاعد). نعم، ستقاس قدرات الدول بكيفية تعاملها مع هذه الأزمة العالمية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 28, 2020

إقرأ المزيد

وتبدأ الإمارات الأحد المقبل مرحلة جديدة من التعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يبدأ العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30%، وذلك في إطار الخطط التدريجية للعودة الكاملة للعمل.

وجاءت هذه الخطوة ضمن حزمة من السياسات والإجراءات الرامية إلى تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد لعدد من الفئات التي تم استثناؤها من القرار.

وأبدت الإمارات منذ بداية الأزمة استعدادها الكامل لمواجهة الجائحة وكرست إمكانياتها كافة وخصصتها لتقليل الخسائر البشرية بالدرجة الأولى.

المصدر: RT + تويتر