الإمارات.. انخفاض في وتيرة معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 563 إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و3 حالات وفاة جديدة.

وجاء في بيان وزارة الصحة: "ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 563 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة 32532 حالة".

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كما أعلنت الوزارة عن 3 حالات وفاة لمصابين بكورونا من جنسيات مختلفة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 258 حالة.

و أعلنت الوزارة أيضا عن شفاء 314 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 16685.

المصدر: وكالات