نقابة الإعلاميين المصرية تحظر ظهور رامز جلال

قرر نقيب الإعلاميين في مصر طارق سعدة، منع ظهور الفنان رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين تسوية أوضاعه القانونية.

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وورد في القرار أن ذلك جاء بالإشارة إلى ما دوّنه المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات التي ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمي لمقدمه رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر"، وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين بمحتوى البرنامج سالف الذكر.

وأضافت نقابة الإعلاميين أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور المصري في مادته العاشرة والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وفي مادته 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها وعلى قانون نقابة الإعلاميين في مادته الثالثة والتي تنص على ضمان أداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامي.

وتابعت: "رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة "إم بي سي" وهي موجهه للمجتمع المصري وتحمل اسم الدولة المصرية، وحيث أنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيدا بنقابة الإعلاميين أو حاصلا على تصريح بمزاولة المهنة، تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفا لما نصت عليه المادة 2 والمادة 19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016".

المصدر: وسائل إعلام مصرية