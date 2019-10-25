أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، عن ارتفاع أعداد ضحايا التظاهرات، مشيرة إلى قيام محتجين بحرق عدد من مقار الأحزاب السياسية.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي أن "التظاهرات شهدت مقتل اثنين من المتظاهرين بسبب حالات الاختناق، بينما كان عدد المصابين 966 مصابا، منهم 884 في بغداد، و82 من القوات الأمنية"، مبينة أن "المجموع الكامل للإصابات هو 974".

وأضافت أن "مقر حركة عصائب أهل الحق تم حرقه، وكذلك مقر تيار الحكمة، ومقر حزب الدعوة وحركة البشائر أيضا، ومقر حزب الفضيلة ومنظمة بدر"، مبينة أن "عمليات الحرق كانت في محافظة المثنى".

وأشارت إلى "حرق مقر حزب الدعوة في محافظة واسط وحرق مبنى محافظة ذي قار من قبل المتظاهرين واقتحام منزل محافظ واسط".

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وتابعت المفوضية أن "القوات الأمنية استخدمت الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد".

المصدر: RT