 
مباشر

العراق.. إحصائية بأعداد ضحايا التظاهرات ومقار الأحزاب المحترقة

أخبار العالم العربي

العراق.. إحصائية بأعداد ضحايا التظاهرات ومقار الأحزاب المحترقة
Reuters HAIER AL-SUDANI
احتجاجات في وسط بغداد - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mll5

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، عن ارتفاع أعداد ضحايا التظاهرات، مشيرة إلى قيام محتجين بحرق عدد من مقار الأحزاب السياسية.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي أن "التظاهرات شهدت مقتل اثنين من المتظاهرين بسبب حالات الاختناق، بينما كان عدد المصابين 966 مصابا، منهم 884 في بغداد، و82 من القوات الأمنية"، مبينة أن "المجموع الكامل للإصابات هو 974".

وأضافت أن "مقر حركة عصائب أهل الحق تم حرقه، وكذلك مقر تيار الحكمة، ومقر حزب الدعوة وحركة البشائر أيضا، ومقر حزب الفضيلة ومنظمة بدر"، مبينة أن "عمليات الحرق كانت في محافظة المثنى".

وأشارت إلى "حرق مقر حزب الدعوة في محافظة واسط وحرق مبنى محافظة ذي قار من قبل المتظاهرين واقتحام منزل محافظ واسط".

إقرأ المزيد
الاحتجاجات العراقية لحظة بلحظة
الاحتجاجات العراقية لحظة بلحظة

وتابعت المفوضية أن "القوات الأمنية استخدمت الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إنستغرام يمنع استخدام "فيلترز التجميل".. فما السبب؟