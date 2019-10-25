الاحتجاجات العراقية لحظة بلحظة

أفاد مراسلنا في العراق، باحتدام الاحتجاجات في بغداد ومحافظات أخرى، وإحراق مقار حزبية في الجنوب ومقتل متظاهرين اثنين وإصابة المئات إثر محاولات قوات الأمن تفريق المحتجين.

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وقال مراسلنا، إن المحتجين أحرقوا مقر حزب تيار الحكمة الوطني المعارض الذي يقوده عمار الحكيم ومنظمة بدر في محافظة المثنى جنوبي العراق، وأن مقر حركة عصائب أهل الحق تم حرقه أيضا في ذات المدينة.

وأضاف أن المحتجين قاموا بإحراق مبنى محافظة ذي قار، كما اقتحموا مبنى محافظة الديوانية، لكنهم لم يقدموا على إضرام النار فيه.

وأعلنت السلطات الأمنية العراقية، أنها ألقت القبض على "مندس" (متظاهر) في شارع السعدون يحمل مسدسا من نوع (كلوك)، كان يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين وقوات الأمن، وتم تسليمه إلى قيادة عمليات بغداد لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للقضاء.

ولا تزال سيارات الإسعاف تواصل نقل المصابين من ميدان التحرير، فضلا عن الارتفاع المطرد في أعداد المصابين.

وفي هذه الأثناء، تطلق القوات الأمنية قنابل الغاز والرصاص المطاطي بكثافة على المتظاهرين في ميدان التحرير في محاولة لتفريق الاحتجاجات.

ولقي متظاهران مصرعهما أحدهما نتيجة تعرضه لقنابل الغاز المسيل، والثاني قضى بطعنة سكين من الخلف، كما أصيب العشرات منذ الساعات الأولى لانطلاق الاحتجاج صباح اليوم على بوابات المنطقة الخضراء ببغداد لتمتد إلى محافظات أخرى، مطالبة بإجراء إصلاحات حكومية والقضاء على الفساد والبطالة وتوفير فرص العمل.

المصدر: RT