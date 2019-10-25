العراق.. الأمن يستخدم الغاز المسيل للدموع على أبواب المنطقة الخضراء

أفاد مراسلنا في العراق بوفاة متظاهر وإصابة أكثر من 30 آخرين جراء إطلاق القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين على بوابات المنطقة الخضراء ببغداد.

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وأضاف مراسلنا في بغداد اليوم الجمعة، أن المتظاهرين عبروا جسر الجمهورية ووصلوا لبوابتي مجلس النواب ووزارة التخطيط القريبين من بعضهما.

وقال إن "المتظاهرين الذين عادوا للتجمع في ساحة التحرير، قرروا من جديد الدخول للمنطقة الخضراء التي انسحبوا منها فجر اليوم"، وأن "أصوات الغاز المسيل للدموع تسمع في محيط المنطقة الخضراء مع تحليق للمروحيات فوقها".

وأشار إلى وقوع حالات اختناقات وإصابات في صفوف المتظاهرين بلغت أكثر من 30 إصابة عند بوابات المنطقة الخضراء نتيجة قنابل الغاز والرصاص المطاطي، مع وصول سيارات الإسعاف إلى ميدان التحرير.

كما بدأت محافظات في جنوب العراق، بتشكيل تجمعات المتظاهرين للمشاركة في الاحتجاجات المتجددة، إذ شهدت محافظة المثنى تظاهرة قرب بناية الحكومة المحلية وسط محاولات لاقتحام المبنى.

من جانب آخر رفض المتظاهرون في البصرة استقبال محافظ البصرة وقائد شرطتها ويجبرونهم على التراجع.

وأسقط متظاهرون في ساحة التحرير في وقت سابق من اليوم، الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية في محاولة للتقدم نحو كرادة مريم والمنطقة الخضراء وسط العاصمة، مع انطلاق تظاهرات في قضاء الرفاعي غربي الناصرية جنوب غرب العاصمة بغداد.

ورجحت وسائل إعلام أن تخرج تظاهرات شعبية حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات اليوم الجمعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية والقضاء على الفساد والبطالة وتوفير فرص العمل.

Reuters

Reuters

Reuters

وتمكنت القوات الأمنية الليلة الماضية من تفريق عشرات المتظاهرين الذين تمكنوا من دخول المنطقة الخضراء عبر إحدى بواباتها.

المصدر، RT