بعد 24 ساعة.. الحملة الرئاسية في موريتانيا تدخل "الصمت الانتخابي"

يبدأ الصمت الانتخابي في موريتانيا منتصف ليلة الجمعة، بعد 15 يوما من الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية المقررة يوم السبت 22 يونيو الجاري.

وعلى مستوى التنظيم، قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، الأربعاء، إنها أكملت إجراءات نقل المعدات والتجهيزات إلى جميع مراكز الاقتراع في عموم البلاد.

وأفادت اللجنة في بيان بأن كل مكاتب التصويت باتت جاهزة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم.

ووفق البيان، فقد تم تجهيز ونقل المستلزمات التي يتطلبها الاقتراع، من لوائح انتخابية وبطاقة الناخب والستائر والحبر اللاصق والأقفال والصناديق ومحاضر التصويت.

ويتجه الناخبون الموريتانيون البالغ عدد أزيد من مليون ونصف مليون ناخب، يوم السبت المقبل إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للبلاد، من بين 6 مترشحين، هم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، والوزير الأول السابق سيدي محمد ولد بوبكر، والنائبان البرلمانيان، محمد ولد مولود، وبيرام ولد عبيدي، والبرلماني السابق كان حاميدو بابا، والخبير المالي محمد الأمين المرتجي.

المصدر: وسائل إعلام موريتانية