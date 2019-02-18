 
مباشر

الداخلية المصرية تداهم أوكار "الكيف" وتضبط تجار مخدرات (فيديو)

أخبار العالم العربي

الداخلية المصرية تداهم أوكار
Youtube Screenshot / moiegy
الداخلية المصرية تداهم أوكار "الكيف" وتضبط عددا من تجار المواد المخدرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lh8h

نجحت الإدارة العامة المصرية لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن في ضبط عدد من تجار المواد المخدرة.

وقالت الداخلية المصرية إن الحملة تندرج في إطار جهود أجهزة الوزارة لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة.

وذكرت أن المداهمات تمت بعد تحريات وبحث.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو وثق كمية المخدرات التي صادرها الأمن المصري بالإضافة إلى أوراق نقدية وعدة أغراض أخرى.

المصدر: "اليوم السابع"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لهذا السبب يختلف صوتنا المسجل عن الذي نسمعه!