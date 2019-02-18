الداخلية المصرية تداهم أوكار "الكيف" وتضبط تجار مخدرات (فيديو)
Youtube Screenshot / moiegy
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نجحت الإدارة العامة المصرية لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن في ضبط عدد من تجار المواد المخدرة.
وقالت الداخلية المصرية إن الحملة تندرج في إطار جهود أجهزة الوزارة لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة.
وذكرت أن المداهمات تمت بعد تحريات وبحث.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو وثق كمية المخدرات التي صادرها الأمن المصري بالإضافة إلى أوراق نقدية وعدة أغراض أخرى.
المصدر: "اليوم السابع"
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