باناسونيك تقدم اختراعا فريدا يساعد على التركيز في العمل!

استعرض مكتب "Future Life Factory" التابع لشركة باناسونيك اليابانية اختراعا فريدا يساعد الناس الذين يعملون في المكاتب الكبيرة على التركيز والتخلص من الضوضاء.

ويتمثل الاختراع الجديد في طوق مميز يرتديه المستخدم على الرأس، مزود بسماعات كبيرة عازلة للأصوات الخارجية.

ويمكن وصل هذا الطوق بأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة عبر البلوتوث، وعن طريقها يمكن التحكم بمستوى عزله للصوت، حيث يمكن للمستخدم أن ينتقي خيار عزل الأصوات الخارجية فقط، أو خيار عزل الأصوات مع تشغيل الموسيقى عبر السماعات.

ويمكن الحصول على هذا الجهاز المميز عبر الموقع الرسمي لـ "Green Funding" بسعر 260 دولارا.

المصدر: فيستي