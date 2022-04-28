تسريبات من اجتماع داخلي تكشف مخاوف مسؤولي "تويتر" من موسك!

تُظهر تسريبات من اجتماع موظفي "تويتر" لمناقشة استحواذ إيلون موسك على المنصة، محاولة المديرين التنفيذيين التأقلم مع التغييرات القادمة.

ويوم الثلاثاء، نشرت Project Veritas تسجيلا صوتيا مسربا لمديرين تنفيذيين.

ويمكن سماع ليزلي بيرلاند، مديرة التسويق في "تويتر" وهي تقول في الصوت المسرب: "أوضح إيلون علنا أن جزءا كبيرا من سبب شرائه للمنصة كان بسبب سياسات الاعتدال لدينا والخلافات حول كيفية تعاملنا مع الصحة، هذا يضع خدمة "تويتر" وTrust and Safety وكذلك أي شخص يهتم بالصحة على المنصة في موقف صعب للغاية".

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ويضم التسجيل الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة والذي تشاركه Project Veritas إلى Post Millennial يوم الثلاثاء، أيضا الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال، الذي تولى المنصب من مؤسس الشركة جاك دورسي في ديسمبر.

وقال أغراوال: "أعتقد أن "تويتر" ينمو كخدمة، ويسمح لعدد أكبر من الأشخاص باستخدام المنتج والحصول على تجربة أفضل لأننا قادرون على جعل المحادثة على المنصة آمنة، لأننا أنشأنا أدوات وعمليات للأشخاص ليكونوا قادرين على الشعور بالأمان والتحكم في تجاربهم. وأعتقد أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لمواصلة تحسين ذلك. وهذا يعني أحيانا المزيد من الاعتدال المدروس. ويعني جعل الأمور أبسط. ويعني ذلك في بعض الأحيان تغيير حوافز المنتج لتكون قادرا على حل المشكلات من خلال المنتجات في بعض الأحيان، بدلا من السياسات".

وأعلن موقع "تويتر" يوم الاثنين أنه سيقبل صفقة شراء موسك للمنصة، البالغة 44 مليار دولار. وتعهد مؤسس "سبيس إكس" و"تسلا" بجعل المنصة خاصة وإعادتها إلى جذورها التي تتمتع بحرية التعبير.

وكتب موسك على تويتر "أنا ضد الرقابة التي تتجاوز القانون بكثير. إذا كان الناس يريدون قدرا أقل من حرية التعبير، فسيطلبون من الحكومة إصدار قوانين لهذا الغرض".

المصدر: RT