دواء شائع لخفض الكوليسترول يساعد على مكافحة الالتهاب المرتبط بأمراض اللثة

وجد باحثون أن الأدوية المخفضة للكوليسترول قد تساعد في تقليل الالتهاب المرتبط بأمراض اللثة عن طريق تغيير سلوك نوع من الخلايا المناعية تسمى البلاعم.

وتعد الستاتينات أحد أهم أنواع الأدوية ومن أكثرها استخداما في وقتنا الحاضر لخفض مستوى الكوليسترول في الدم وحماية جدران الشرايين من الداخل.

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ووفقا لنتائج الدراسة الجديدة، يمكن أن تساعد هذه الأدوية أيضا في تحسين صحة اللثة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقالت سوبرامانيا باندروفادا، الأستاذة المساعدة في كلية طب الأسنان في جامعة كارولينا الجنوبية الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية: "خلال دراستنا، قمنا بتكرار حالات معينة في أمراض اللثة وأظهرنا أن إدخال الستاتينات إلى نموذجنا في المختبر يعدل استجابة البلاعم. لقد سمح لنا هذا باستكشاف كيف يمكن لأدوية مثل الستاتينات أن تساعدنا على علاج الحالات الالتهابية مثل أمراض اللثة".

وأضاف: "لقد أظهرت الدراسات الحديثة حول اللثة التأثيرات المفيدة للستاتينات عند استخدامها مع علاج اللثة التقليدي. ومع ذلك، تسلط دراستنا الضوء على نهج جديد تؤثر فيه الستاتينات على البلاعم على وجه التحديد، والتي، من خلال هذه الآلية، يمكن أن تساعد في علاج أمراض اللثة".

وتحدث أمراض اللثة عندما يؤدي نمو البكتيريا في اللثة إلى تفاعل الجهاز المناعي، ما يساهم في ظهور أعراض مثل التورم والنزيف وتدهور العظام.

وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى فقدان الأسنان.

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وتشمل العلاجات الحالية لهذه الحالة المضادات الحيوية، والتنظيف العميق لأسطح الأسنان والجذور، والعمليات الجراحية المختلفة.

وتلعب البلاعم دورا مهما في مساعدة الجسم على مكافحة العدوى، ولكنها يمكنها أيضا تفاقم الالتهاب اعتمادا على الشكل الذي تتخذه في مراحل مختلفة من الاستجابة المناعية.

وفي هذه الدراسة، قام الباحثون بتنمية الخلايا البلعمية وخلايا اللثة معا في المختبر وتعريضها لظروف مختلفة.

ووجدوا أن التعرض لعقار سيمفاستاتين، وهو عقار شائع من أدوية الستاتين، يثبط الاستجابة الالتهابية للبلاعم.

نشرت الدراسة في مجلة Cells.

المصدر: إندبندنت