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طبيب يحذّر من الاستخدام اليومي لأجهزة تنظيف الأسنان المائية

الصحة

طبيب يحذّر من الاستخدام اليومي لأجهزة تنظيف الأسنان المائية
Legion-Media
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يستخدم العديد من الناس أجهزة تنظيف الأسنان المائية (oral irrigator) في المنزل بشكل يومي، لكن استعمال هذه الأجهزة قد يكون له تأثيرات سلبية على صحة الفم واللثة.

وحول الموضوع قال طبيب الأسنان الروسي زوراب خبادزه:"يستعمل بعض الناس أجهزة التنظيف المائية لتنظيف أسنانهم بشكل يومي في المنزل، ويستخدموها لإزالة بقايا الطعام من بين الأسنان، ولتدليك اللثة أحيانا، لكن هذا الأمر قد يترك آثارا سلبية على صحة الفم واللثة".

وأضاف:"توصف هذه الأجهزة عادة للمرضى الذين لديهم أجهزة تقويم أو هياكل جسور أو أقواس مثبتة في فمهم، وفي الحالات الأخرى يمكن الاستغناء عن هذه الأجهزة أو استعمالها مرتين في الأسبوع لتدليك حواف اللثة".

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وحذر الطبيب من أن الاستعمال اليومي لهذه الأجهزة قد يكون له تأثيرات سلبية على أنسجة اللثة، وقد تتسبب بإصابات مزمنة في الأنسجة الرخوة في الفم، كما أن استعمالها بشكل متكرر قد يقلل من نشاط الخلايا الليفية - الخلايا الخاصة المسؤولة عن بناء الكولاجين في الأنسجة، وهي الخلايا التي تمنح اللثة كثافة ومرونة.

المصدر: فيستي

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