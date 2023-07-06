عالمة مناخ تصف معدل درجات الحرارة القياسي بـ"حكم إعدام" على البشرية

وصفت عالمة المناخ في معهد جرانثام لبحوث تغير المناخ والبيئة في إمبريال كوليدج ببريطانيا، فريدريكي أوتو، الرقم القياسي الجديد لدرجات الحرارة العالمي بأنه "حكم بالإعدام" على البشرية.

وقالت أوتو في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز": "هذا ليس التطور ليس للاحتفال. إنه حكم بإعدام للناس والنظم البيئية".

ووفقا للمركز الوطني الأمريكي للتنبؤ البيئي، بلغ متوسط ​​درجة الحرارة على الكوكب يوم الاثنين 3 يوليو 17.01 درجة مئوية، وتم تسجيل الرقم القياسي السابق في أغسطس 2016، عندما بلغ متوسط ​​درجة الحرارة العالمية 16.92 درجة.

وقد حذرت الأمم المتحدة هذا العام من زيادة درجات الحرارة العالمية بسبب تغير المناخ وظاهرة النينيو الطبيعية.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الأربعاء، إن المنظمة تتوقع سلسلة من الأحداث المناخية القاسية مثل الفيضانات والأعاصير وموجات الحر التي تضرب العالم في الأشهر المقبلة.

المصدر: نوفوستي