بين ذعر بعض الركاب وتجاهل آخرين...راكب يتنقل في مترو أنفاق نيويورك مع ثعبانين ضخمين (فيديو)

أثار راكب في مترو أنفاق مدينة نيويورك الذعر بإحضاره ثعبانين ضخمين إلى قطار الأنفاق المكتظ، خلال التنقل فيه.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول راكبا هادئا للغاية في مترو الأنفاق يجلس على مقعد في عربة مكتظة مع ثعبانين لزجين ملفوفين حول رقبته وذراعيه.

وقام حساب تحت اسم "subwaycreaturesofficial" بتحميل الفيديو على منصة "تيك توك" وسرعان ما انتشر على نطاق واسع، حيث حصد 30 ألف إعجاب وما يقرب من 500 ألف مشاهدة في ثماني ساعات فقط.

ويبدو أن الثعبان الملتف حول ذراع الراكب هو ثعبان بورمي ضخم، بينما يبدو الزاحف الآخر مثل ثعبان الكرة.

وبدت سيدة تجلس بجوار الراكب منزعجة بشكل واضح من هذه الحيوانات الغريبة الموجودة عليه، فيما تجاهل الركاب الآخرون الموقف تماما وأبقوا أعينهم تنظر إلى مكان آخر.

المصدر: "ديلي ميل"