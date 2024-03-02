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عملية إنقاذ دراماتيكية.. لحظات تحبس الأنفاس لسحب سائق من شاحنة تتدلى من جسر (فيديو)

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عملية إنقاذ دراماتيكية.. لحظات تحبس الأنفاس لسحب سائق من شاحنة تتدلى من جسر (فيديو)
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اصطدمت شاحنة بحاجز جسر كلارك على نهر أوهايو في كنتاكي بالولايات المتحدة بعد انحرافها عن مسارها، مما جعلها تتدلى فوق النهر في مشهد مرعب.

وتم الإبلاغ عن الحادث حوالي الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي، حيث كانت الشاحنة تتحرك باتجاه الشمال على الجسر، عندما عبرت الممر على ما يبدو واصطدمت بحاجز حماية الجسر، وفقا لتقارير محلية.

ويظهر مقطع فيديو درامي أحد المستجيبين يتم إنزاله من سلم إلى الشاحنة من أجل رفع السائق إلى بر الأمان.

وشوهدت مقطورة الشاحنة مثبتة على عوارض الجسر، مما منعها من السقوط في المياه بالأسفل. كما انفتح غطاء الشاحنة وشوهد معلقا من الكابينة.

وتحمل مقطورة الشاحنة وكابينتها، التي ظلت سليمة أثناء عملية الإنقاذ، اسم "Sysco"، وهي شركة توزيع مواد غذائية.

وأشاد متحدث باسم الشركة بأول المستجيبين لإنقاذهم، وقال: "Sysco ممتنة للغاية لخدمات الإنقاذ وإنفاذ القانون الذين قاموا بحل الحادث بسرعة وأمان على جسر كلارك التذكاري اليوم". 

مضيفا: "نحن ممتنون لأن زميلنا في Sysco آمن ونشكر أول المستجيبين على جهودهم الشجاعة لإنقاذ سائقنا. السلامة هي أولوية في Sysco، ونحن نتعاون مع تحقيقات إنفاذ القانون".

المصدر: "فوكس نيوز"

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