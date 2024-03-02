عملية إنقاذ دراماتيكية.. لحظات تحبس الأنفاس لسحب سائق من شاحنة تتدلى من جسر (فيديو)

اصطدمت شاحنة بحاجز جسر كلارك على نهر أوهايو في كنتاكي بالولايات المتحدة بعد انحرافها عن مسارها، مما جعلها تتدلى فوق النهر في مشهد مرعب.

وتم الإبلاغ عن الحادث حوالي الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي، حيث كانت الشاحنة تتحرك باتجاه الشمال على الجسر، عندما عبرت الممر على ما يبدو واصطدمت بحاجز حماية الجسر، وفقا لتقارير محلية.

DRAMATIC BRIDGE RESCUE: A semi went over the Clark Memorial Bridge connecting Louisville to southern Indiana today. Firefighters had to rescue the female driver from the cab as it dangled over the Ohio River. Here's clips from the rescue, start to finish. https://t.co/rjPhZY1Wn5pic.twitter.com/N94RFatKiA — WLKY (@WLKY) March 1, 2024

ويظهر مقطع فيديو درامي أحد المستجيبين يتم إنزاله من سلم إلى الشاحنة من أجل رفع السائق إلى بر الأمان.

وشوهدت مقطورة الشاحنة مثبتة على عوارض الجسر، مما منعها من السقوط في المياه بالأسفل. كما انفتح غطاء الشاحنة وشوهد معلقا من الكابينة.

وتحمل مقطورة الشاحنة وكابينتها، التي ظلت سليمة أثناء عملية الإنقاذ، اسم "Sysco"، وهي شركة توزيع مواد غذائية.

The woman operating a semi-truck that was left dangling off a Louisville bridge nearly 100 feet over the Ohio River on Friday was rescued when firefighters descended down and pulled her to safety. pic.twitter.com/GUAdmG4qt8 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 1, 2024

وأشاد متحدث باسم الشركة بأول المستجيبين لإنقاذهم، وقال: "Sysco ممتنة للغاية لخدمات الإنقاذ وإنفاذ القانون الذين قاموا بحل الحادث بسرعة وأمان على جسر كلارك التذكاري اليوم".

مضيفا: "نحن ممتنون لأن زميلنا في Sysco آمن ونشكر أول المستجيبين على جهودهم الشجاعة لإنقاذ سائقنا. السلامة هي أولوية في Sysco، ونحن نتعاون مع تحقيقات إنفاذ القانون".

WATCH: A driver has been rescued from a semi dangling over the Ohio River off a bridge in Louisville. More: https://t.co/WAmMFJ70xrpic.twitter.com/bvi10hbRX3 — WLWT (@WLWT) March 1, 2024

المصدر: "فوكس نيوز"