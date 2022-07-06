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براد بيت يكشف عن معاناته من اضطراب نادر

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براد بيت يكشف عن معاناته من اضطراب نادر
Globallookpress © AdMedia / MediaPunch via www.ima
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كشف النجم العالمي براد بيت عن معاناته من اضطراب نادر يتسبب في عدم مقدرته التعرف على وجوه الآخرين.

وقال براد بيت في مقابلة مع صحيفة GQ إنه لم يتم تشخيص الحالة بشكل رسمي، إلا أنه يكافح من أجل تذكر أشخاص جدد في الأوساط الاجتماعية، خاصة في الحفلات، ويخشى من تطور الحالة لأنها تظهره على أنه "بعيد، ومنعزل".

وأضاف: "لا أحد يصدقني! أريد أن ألتقي بأشخاص لديهم نفس الحالة لتبرهن صحة كلامي".

وبحسب وسائل إعلامية ليست هذه هي المرة الأولى التي يزعم فيها براد أنه يعاني من عمى التعرف على الوجوه، إذ صرح لصحيفة Esquire في عام 2013: "الكثير من الناس يكرهونني لأنهم يعتقدون أنني لا أحترمهم"، وتابع: "يقول لي بعض الأشخاص أنت مغرور لكن هذا الكلام ليس صحيحا".

المصدر: the-sun

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