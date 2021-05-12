أمريكية تعترف بالسطو على مصرف لتجميل وجنتيها وشفتيها

أقرت امرأة متحولة في ولاية ألاباما الأمريكية بسطوها على أحد المصارف في الولاية، للحصول على المال اللازم لتغطية تكاليف عمليات تجميل خضعت لها في المكسيك.

والتهم الموجهة إلى إيكونيك فاسي، وهي امرأة متحولة جنسيا، تعود لعامين بعد أن سرقت مصرف BancorpSouth، وكان من المتوقع أن تبدأ المحاكمة الشهر المقبل، لكنها طلبت من محاميها تقديم إقرار بالجريمة نيابة عنها.

وكانت فاسي تنوي إجراء جراحة تجميلية بهدف "تأنيث" ملامح وجهها عبر عملية لخديها وشفتيها وأنفها واستخدمت الأموال المسروقة لذلك.

وأصدر القاضي راندي بيريسيش مولر حكما عليها بالسجن لمدة 15 عاما عن كل تهمة، سيتم تنفيذها في وقت واحد.

ونفذت فاسي عملية السرقة يوم 22 مارس 2019 وألقي القبض عليها يوم 30 مارس 2019 في مطار هيوستن الدولي أثناء عودتها من المكسيك بعد إجراء العملية الجراحية.

المصدر: "الإندبندنت"