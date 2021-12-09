اشتية والخصاونة يوقعان تفاهمات اقتصادية
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بحث رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، استمرار تطوير التعاون الفلسطيني الأردني الاقتصادي المشترك، ليوقع الجانبان مجموعة من التفاهمات الاقتصادية.
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، استمرار تطوير التعاون الفلسطيني الأردني الاقتصادي المشترك، ليوقع الجانبان مجموعة من التفاهمات الاقتصادية.
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