اشتية والخصاونة يوقعان تفاهمات اقتصادية

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله مع نظيره الأردني بشر الخصاونة، استمرار تطوير التعاون الفلسطيني الأردني الاقتصادي المشترك، ليوقع الجانبان مجموعة من التفاهمات الاقتصادية.

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