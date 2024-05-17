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"حزب الله" يعرض مشاهد لعملية استهداف قاعدة "تسنوبار651" الإسرائيلية في الجولان المحتل

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عرض "حزب الله" اللبناني مساء يوم الجمعة مشاهد من عملية استهداف قاعدة "تسنوبار 651" التابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

ونشر الإعلام الحربي مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف قاعدة تسنوبار 651 التابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بـ 50 صاروخ ‏كاتيوشا".

وأكد "حزب الله" أن عملية استهداف قاعدة "تسنوبار" بـ 50 صاروخ ‏كاتيوشا، جاء ردا على الغارات الإسرائيلية في بلدة النجارية التي أدت إلى مقتل مدنيين.

كما عرض "حزب الله" مشاهد من عملية استهداف المقر المستحدث لقيادة "كتيبة ‏المدفعية 411" قرب جعتون شمال إسرائيل.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للجنود المتمركزين على الحدود مع لبنان إن "العملية العسكرية ضد حزب الله هي مسألة وقت فقط".

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المصدر: RT

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