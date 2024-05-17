بوتين يتحدث عن تأثير العملية العسكرية الخاصة على الميزانية الروسية

طمأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول وضع الميزانية الروسية في ظل الإنفاق على الدفاع والأمن، وخاصة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بوتين اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى الصين، إن "إنفاقنا على الدفاع والأمن ليس حرجا الآن، مع الأخذ في الاعتبار حالة الاقتصاد والتوقعات. ويعتقد عدد من الخبراء أنه من الممكن زيادة الإنفاق الدفاعي الروسي حتى أعلى من 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي".

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وأشار الرئيس الروسي إلى أنه من الضروري تركيز الموارد الإدارية في روسيا على تنفيذ المهمة الرئيسية: تحقيق نتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وفي وقت سابق من العام الجاري، حسنت مؤسسات دولية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي بعد أن كانت قد توقعت انهياره بسبب القيود والعقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب.

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام بنسبة 2.2%، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 3.2%.

المصدر: RT