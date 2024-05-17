الصحف الغربية: تزايد استخدام مقاتلة "سو-57" مع صواريخ "خا-69" لتدمير الأهداف الأوكرانية (فيديو)

تعتمد روسيا أكثر فأكثر استخدام مقاتلات الجيل الخامس "سو-57" لتوجيه ضربات صاروخية إلى الأهداف الأوكرانية.

قالت صحيفة Defence Blog إن القوات الروسية أطلقت في 30 يوما الأخيرة الماضية ما لا يقل عن 6 صواريخ مجنحة من مقاتلات "سو-57". واستخدم لتدمير الأهداف الأوكرانية صاروخ "خا-69" المجنح المصمم خصيصا لتلك المقاتلة والمخصص لوضعه في أقسام الأسلحة الداخلية في الطائرة. ما يعني أن كثافة الضربات الصاروخية هذه تزداد باستمرار.

وقد أكدت صحيفة Military Watch Magazine، هي أيضا، الاستخدام الأكثر كثافة لمقاتلة "سو-57". وحسب الصحيفة فإن الفوج الوحيد الذي شكلته القيادة العسكرية الروسية من طائرات "سو-57" أصبح يشارك بنشاط أكثر في توجيه ضربات إلى الأهداف الأوكرانية.

وقالت الصحيفة:"عادة ما ترافق مقاتلات "سو-35" طائرات الجيل الخامس في أثناء مشاركتها في توجيه ضربات صاروخية، لكن هذا الأمر لم يتم تأكيده رسميا".

يذكر أن صاروخ "خا-69" تم تصميمه مع الأخذ في الاعتبار متطلبات عالية لتحقيق الدقة وفاعلية التجهيزات القتالية والأبعاد والتخفي عن الرادار.

ويختلف المظهر الخارجي لـ"خا–69" عن مظهر غالبية الصواريخ الكلاسيكية "جو– أرض"، كما يختلف شكل جسمه، ومدى عمله الذي يزيد عن 290 كلم ووزن رأسه الحربي الذي بلغ 310 كلغ. وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن "خا-69" أصبح أول صاروخ مجنح فائق الدقة تم وضعه داخل جسم الطائرة العملياتية التكتيكية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا