 
مباشر

"الهدية تهدى".. فيفي عبده تكسر قاعدة اجتماعية أمام الكاميرا! (فيديو)

الثقافة والفن

twitter.com/@agomhuriaonline
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwgp

أظهر مقطع فيديو نشر على تويتر تلقي الفنانة المصرية، فيفي عبده، لباقة من الورد من أحد معجبيها لدى دخولها قاعة الاحتفال بختام مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وتظهر فيفي عبده في الفيديو وهي تقف لالتقاط صور تذكارية، وتشكر الشاب الإسكندراني الذي أهداها الباقة "وأهل إسكندرية كلها على البوكيه الجميل".

أما المفاجأة الصادمة التي رصدها الفيديو المعروض على شبكة التواصل الاجتماعي، فهي قيام الفنانة بإهداء نفس باقة الورود التي تلقتها، للفنان السوري، دريد لحام، الذي حصل على إحدى أهم جوائز الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. ماذا يقول ترامب بعد استقالة نيكي هيلي المفاجئة؟ صقر آخر يغادر.. ماذا يحدث في فريق ترامب؟