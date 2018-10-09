"الهدية تهدى".. فيفي عبده تكسر قاعدة اجتماعية أمام الكاميرا! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشر على تويتر تلقي الفنانة المصرية، فيفي عبده، لباقة من الورد من أحد معجبيها لدى دخولها قاعة الاحتفال بختام مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وتظهر فيفي عبده في الفيديو وهي تقف لالتقاط صور تذكارية، وتشكر الشاب الإسكندراني الذي أهداها الباقة "وأهل إسكندرية كلها على البوكيه الجميل".

معجب «اسكندراني» أهدي #فيفي_عبده بوكية ورد.. فأهدته لدريد لحام عقب تكريمه pic.twitter.com/lmV6noljoJ — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) 9 октября 2018 г.

أما المفاجأة الصادمة التي رصدها الفيديو المعروض على شبكة التواصل الاجتماعي، فهي قيام الفنانة بإهداء نفس باقة الورود التي تلقتها، للفنان السوري، دريد لحام، الذي حصل على إحدى أهم جوائز الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

المصدر: تويتر