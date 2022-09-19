قصر الكرملين يستضيف مهرجان الآلات الموسيقية للشعوب الروسية

استضاف قصر الكرملين بموسكو مهرجان الفرق الموسيقية التي تمثل مختلف الشعوب الروسية.

وشارك في المهرجان ما يزيد عن 25 فرقة موسيقية شعبية. وجاء على الموقع الإلكتروني لقصر الكرملين أن فنان الشعب الروسي، دميتري دميتريينكو تولى إدارة المهرجان.

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وقد صدحت في المسرح الرئيسي للبلاد لأول مرة آلات موسيقية شعبية مثل بالالايكا الروسية، كراي البشكيري، بوندار الشيشاني، دلا- فندير الأوسيتي، الدمبرا الكالميكية، هامس البشكيري وغيرها.

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وبين الفرق الموسيقية الشعبية الـ25 المشاركة في المهرجان أوركسترا الأطفال للآلات الموسيقية الشعبية الروسية "موسكوفيا". وأقيمت الفعالية في إطار عام التراث الثقافي لشعوب روسيا، وذلك بدعم من وزارة الثقافة الروسية.

وقال مدير المهرجان إن الموسيقى تمثّل روسيا وتنوعها القومي.

وبالإضافة إلى ذلك شارك في المهرجان نجوم الموسيقى الروسية ألكسندر تسيغانكوف، فاليري جيغالين، عسكر عبد الرزاق (أوف)، أندريه مرزليكين، يكاترينا غوسيفا وغيرهم.

المصدر: تاس