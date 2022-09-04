أوباما يفوز بجائزة "إيمي" عن سلسلة "متنزهاتنا الوطنية العظيمة" الوثائقية على "نيتفليكس"

فاز الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، بإحدى جوائز إيمي، لتنضم إلى جائزتي غرامي اللتين فاز بهما من قبل.

إقرأ المزيد

وفاز باراك أوباما بجائزة أفضل قاص عن عمله "متنزهاتنا الوطنية العظيمة"، وهي سلسلة وثائقية على شبكة "نيتفليكس" مكونة من خمسة أجزاء، وتقدم لمحة عن المتنزهات الوطنية من جميع أنحاء العالم، هي من إنتاج شركة إنتاج باراك وميشيل أوباما التي تحمل اسم "هاير غراوند".

وفي فئة مليئة بالمرشحين المشهورين للجائزة التي تم توزيعها ليل أمس السبت، ومنهم كريم عبد الجبار وديفيد أتينبورو ولوبيتا نيونغو، كان أوباما الاسم الأكبر، حيث أنه ثاني رئيس يحصل على جائزة "إيمي"، إذ حصل الرئيس الأسبق دوايت أيزنهاور على جائزة خاصة من جوائز "إيمي" في عام 1956.

وفي وقت سابق، فاز باراك أوباما بجائزتين من جوائز "غرامي" عن النسخة الصوتية من مذكراته، "جرأة الأمل" و"أرض الميعاد"، فيما فازت زوجته ميشيل أوباما بجائزتها الخاصة من غرامي عن نسختها الصوتية من كتابها في عام 2020.

المصدر: "أ ب"