نيكيتا ميخالكوف سيعرض مسرحيته في دونيتسك

أدلى المخرج السينمائي الروسي البارز ورئيس مهرجان "موسكو "السينمائي، نيكيتا ميخالكوف، بحديث صحفي لوكالة "تاس" الروسية بمناسبة انتهاء أعمال المهرجان.

وقال إنه يعتزم أن يعرض مسرحيته المشهورة "12" في جمهورية دونيتسك، مشيرا إلى أنه قد اتفق على ذلك مع رئيس الجمهورية، دينيس بوشيلين الذي وجّه إليه دعوة للحضور إلى عاصمة الجمهورية دونيتسك.

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يذكر أن مسرحية "12" والفيلم المستوحى منها من إخراج نيكيتا ميخالكوف، يروي قصة شاب شيشاني متهم بقتل ضابط روسي، وتقام المحاكمة التي تضم 12 رجلا من محكمة المُحلفين ليقروا مصير الشاب. واتضح نهاية المطاف أن الشاب بريء.

هذا وأعلن، نيكيتا ميخالكوف في حديث الصحفي أنه قد خرج من لجنة "أسوكار" الروسية لأنه يعتبر تلك الجائزة السينمائية الأمريكية منحازة تماما ومقيّدة بشروط سياسية وجنسية وعرقية.

واقترح المخرج تنظيم جائزة سينمائية دولية جديدة ستحل محل جائزة "أوسكار" الأمريكية، كما اقترح إطلاق اسم " الجائزة السينمائية الأوراسية" على تلك الجائزة غير المنحازة. وقال إن ذلك يتطلب اتخاذ قرار على مستوى رؤساء الدول في القارة الأوراسية.

المصدر: تاس