وفد من الأدباء الإيرانيين يزور معرض موسكو الدولي للكتاب

سيحضر وفد من الأدباء الإيرانيين إلى معرض موسكو الدولي الـ35 للكتاب الذي يفتتح أعماله يوم 2 سبتمبر الجاري في مركز "دار الضيافة" بموسكو.

ويترأس الوفد الإيراني، السيد ياسر أحمداند، نائب وزير الثقافة والتوجيه الإسلامي الإيراني.

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أعلنت ذلك الأربعاء، يوليا غنيزديلوفا، نائبة رئيس قسم صناعة الطباعة والنشر في وزارة الرقمنة الروسية. وقالت إن المعرض يستضيف كذلك وفودا قادمة من أرمينيا، وبيلاروس، وألمانيا، وكازاخستان، وقرغيزيا والصين.

وقد أنشئت في مركز "دار الضيافة" بموسكو أجنحة تمثل ما يزيد عن 300 دار للطباعة والنشر، وستقام في إطار المعرض 350 فعالية ثقافية بمشاركة الكتاب والشعراء ومؤلفاتهم.

وسيحضر المعرض أكثر من 100 أديب بكتبهم، وسيعقدون لقاءات مع القراء وندوات وأمسيات أدبية.

وقالت الموظفة إن الناشرين من مختلف مناطق روسيا وذلك من أرمينيا وبيلاروس وألمانيا وكازاخستان وإيران وقرغيزيا والصين سيشاركون في الفعاليات التي يقيمها المعرض.

يذكر أن معرض موسكو الدولي للكتاب يقام في الفترة 2 – 5 سبتمبر الجاري.

المصدر: تاس