وزارة التعليم المصرية تكشف حقيقة وجود صورة محمد رمضان بكتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي

نفت وزارة التربية والتعليم في مصر، وضع صورة الفنان محمد رمضان فى كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي.

وقالت الدكتورة نوال شلبي، مديرة مركز المناهج في مصر، إن "وجود صورة الفنان محمد رمضان في كتاب للصف الثالث الابتدائي أمر غير صحيح".

وأشارت إلى أن "الصور المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي لا صلة لها بكتاب الوزارة".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورا لرمضان باعتبارها ضمن مناهج اللغة الانجليزية للصف الثالث الابتدائي، على نحو يخالف الحقيقة، خاصة أن المناهج الخاصة بهذا الصف متطورة ولم يجر أي تعديلات عليها منذ العام الماضي.

المصدر: RT