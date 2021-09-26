ماجدة الرومي تعليقا على دعم مصر والأردن للبنان: لا أتحدث عن سياسة لكني أتحدث عن مشاعر الحب

قالت الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، إن جهود الأردن ومصر وتحديدا الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في دعم لبنان وإيصال الغاز إليه، هي "مشاعر حب".

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وفي مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة"، قالت ماجدة الرومي: "مشاعر الحب للبنان على الصعيد العربي سواء من الأردن أو مصر والرئيس السيسي، وإيصالهم للغاز ألينا لحل أزمة الكهرباء مشاعر كبيرة، ولا أتحدث عن سياسة، لكني أتحدث عن مشاعر الحب من منطلق وطني وشعبي".

وأضافت: "هذا الاهتمام يؤثر فينا ومفاد الرسالة..هذه الرسائل عندما تصل إلينا من خارج لبنان، من الأشقاء، تعني أنكم ليسوا بمفردكم ونحن معكم وسنخرجكم من كبوتكم..تأثيرها كبير على مشاعرنا حيث أن التضامن العربي مهم ونحن نعتبر أنفسنا جزء لا يتجزأ من الوطن العربي..نحن نتعرض في لبنان لأزمة هي الأولى منذ زمن بعيد، لمحاولة قتلنا وغبادتنا معنويا، وتحملنا كثيرا لنرى لبنان سيد ومستقل".

وتابعت الفنانة اللبنانية: "نحن في لبنان بقوة الله قد نتعرض لرياح وعواصف لكن ولمرة عبر ما عشت من عمري أو في تاريخ لبنان كسرتنا الريح، وأشكر الله على هذه النعمة، وهذا ما حدث لي في المسرح أيضا، ركبتي لم تتعرض للثني دار بي المسرح ودرت للحظة قبل أن يحاوطني زملائي لخمس دقائق حتى عودة صعودي للمسرح".

واستطردت: "لا أعرف ما حدث، قلبي لم يستطع تحمل هذه المشاعر المتناقضة بين الحب الذي لاقيته بالأردن وبين الآلام في لبنان..أريد أن اقدم الكثير للبنان وبلادي التي سرقت منا".

وأكملت: "اهتمام الشعب الأردني بي فاق التوقعات، وبعد عودتي للمسرح حسيت أني بين أهلي وبيتي وناسي".

المصدر: "اليوم السابع"