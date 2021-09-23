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ماجدة الرومي بعد حادثة الإغماء في مهرجان جرش: "شكرا على كل هالمحبة"

الثقافة والفن

ماجدة الرومي بعد حادثة الإغماء في مهرجان جرش:
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في أول منشور عقب حادثة إغمائها على خشبة المسرح في مهرجان جرش، ردت المطربة ماجدة الرومي على عواطف جمهورها تجاهها بعد هذه الوعكة بالقول "شكرا على كل هالمحبة".

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بالفيديو.. ماجدة الرومي تتعرض للإغماء خلال حفلها في مهرجان جرش

وفي تعليق على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت ماجدة الرومي موجهة شكرها إلى جرش، وإلى الأردن على " كل هالمحبّة".

وكانت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، قد أصيبت بإغماء أثناء إحيائها حفلا في افتتاح مهرجان جرش الغنائي.

وداهم الفنانة الكبيرة هذا العارض الصحي اثناء تأديتها أغنية "أحبك أبدا"، وما أن فقدت توازنها حتى هرع العاملون بالمسرح إليها لتقديم كل ما يلزم من عون.

المصدر: فيسبوك

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