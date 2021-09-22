بالفيديو.. ماجدة الرومي تتعرض للإغماء خلال حفلها في مهرجان جرش

تعرضت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي إلى حالة إغماء وفقدت توازنها بسب هبوط في ضغطه وذلك خلال حفلها في مهرجان جرش في الأردن.

وخلال تأديتها أغنيتها أحبك جدا، كادت الفنانة أن تقع أرضا لولا مساعدة أحد الموسيقيين الذي حملها خارج المسرح.

وعادوت الرومي إكمال حفلها بعد حوالي 10 دقائق.

ونشر مدير أعمال المطربة اللبنانية عوض الرومي وشقيقها مقطع فيديو وهي تدخل إلى المسرح.





المصدر: RT