الفنان السوري وائل رمضان: تعرضت لهجوم مسلح

نقل موقع متخصص بأخبار الفن عن الفنان السوري وائل رمضان أنه "تعرض لهجوم مسلح" من مجهولين على طريق دمشق ـ بيروت

وبعد انتشار صور لسيارة رمضان مع معلومات تفيد بأنه نجا من حادث سير على طريق دمشق بيروت، أوضح رمضان لموقع "صولو فن" أنه تعرض لهجوم مسلح من مسلحين قدموا إليه بثلاث سيارات.

وأضاف رمضان أن ما حدث معه "مقصود ومدبر" وأشار إلى أنه أصيب برضوض خفيفة، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.

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المصدر: موقع "صولو فن"