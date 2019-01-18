محاولات صينية للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن شركة الطاقة العملاقة الحكومية في الصين تقوم باتباع نهج جديد للتوصل إلى اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار لتطوير حقل نفط إيراني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الصين تسعى بذلك إلى الاستفادة من الإعفاء الذي منحته واشنطن لعدد من دول العالم، واستغلاله في عملية شراء النفط الإيراني".

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة درست كافة الظروف التي قد تشكل مزيدا من الضغط على إيران من خلال الحظر الذي يستهدف قطاع النفط، فإن بكين تحاول أن تلعب دورا مضادا لخفض هذا الضغط، سواء لمصلحتها الخاصة أو لإنقاذ إيران كمصدر أساسي للنفط.

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ومنحت واشنطن إعفاءات من العقوبات إلى 8 دول من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني، من بينها الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، بعد أن أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني في نوفمبر الماضي.

المصدر: فارس