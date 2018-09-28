انطلاق مبيعات أجهزة "آيفون" الجديدة في روسيا

انطلقت في روسيا اليوم الجمعة مبيعات أجهزة آيفون الجديدة "XS" و"XS Max" وسط إقبال غير مسبوق.

ويتوقع خبراء أن يلقى جهاز "XS Max"إقبالا أعلى بثلاث إلى أربع مرات من الطلب على النسخة الأصغر"XS"، وسط توقعات أن تكون ألوان الذهبي والرمادي أكثر شعبية.

والأجهزة الجديدة متوفرة في روسيا بـ 87.9 ألف روبل لجهاز "XS"، و96.9 ألف روبل لجهاز "XS Max".

ولمعرفة كامل المواصفات الفنية للإصدار الجديد اضغط على الإنفوجرافيك التالي:

RT

المصدر: وكالات