الجفاف يهدد جنوب إفريقيا بحرمانها من أكلة "البابا" الشعبية

حذرت وكالة "بلومبرغ" من أن جنوب إفريقيا قد تضطر لأول مرة منذ 2017 إلى استيراد كميات كبيرة من الذرة البيضاء، وهي المكون الرئيسي في طبق عصيدة الذرة، بسبب الجفاف.

ويعتبر الصنف الأبيض من الذرة، المستخدم في صنع العصيدة المشهورة إقليميا والتي تسمى "عصيدة البابا"، وجبة غذاء أساسية في جميع أنحاء جنوب إفريقيا، بينما تفضل باقي دول العالم الذرة الصفراء.

وقال وانديل سيهلوبو كبير الاقتصاديين في رابطة الأعمال الزراعية في جنوب إفريقيا إن البلاد قد تستورد كميات كبيرة من الذرة البيضاء، المستخدمة في صنع الأكلة الشهيرة، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2017، إذ تؤدي ظاهرة "النينيو" إلى ذبول المحصول.

إقرأ المزيد

وظاهرة النينيو هي ظاهرة مناخية واسعة النطاق تحدث بشكل طبيعي وتنطوي على تقلب درجات حرارة المحيطات في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، إلى جانب التغيرات التي تطرأ على الغلاف الجوي العلوي.

وأدى الطقس الجاف والحار الذي ضرب محاصيل جنوب إفريقيا بنحو غير معتاد وخفض التوقعات المتعلقة بحجم محصول الذرة البيضاء وغيرها من المحاصيل. وخفضت لجنة تقديرات المحاصيل الحكومية أمس الثلاثاء توقعاتها لمحصول الذرة البيضاء بنسبة 11% إلى 6.28 مليون طن.

وتشهد العديد من المحاصيل تراجعا في العالم، وعلى رأسها حبوب الكاكاو بسبب الجفاف، وكسرت العقود الآجلة للكاكاو مؤخرا حاجز الـ10 آلاف دولار، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

المصدر: بلومبرغ