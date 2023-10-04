انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 86 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أواخر أغسطس

انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت المقرر تسليمها في أكتوبر 2023 إلى ما دون 86 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 31 أغسطس، وفقا لبيانات التداول.

وبحسب البيانات، في تمام الساعة 00:21 بتوقيت موسكو (21:21 بتوقيت غرينتش)، انخفض سعر برنت بنسبة 0.07% إلى 85.97 دولارا للبرميل.

بحلول الساعة 00:35 بتوقيت موسكو (21:35 بتوقيت غرينتش)، تم تداول سعر برنت عند 86.00 دولارا للبرميل (-0.04٪).

في الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المقرر تسليمه في أكتوبر 2023 بنسبة 4.79% إلى 84.44 دولارا للبرميل.

المصدر: تاس