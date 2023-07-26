روسيا ضاعفت تصدير الأسمدة إلى إفريقيا خلال 5 سنوات

أعلن رئيس الجمعية الروسية لمنتجي الأسمدة، أندريه غورييف، أن بلاده ضاعفت تصدير الأسمدة إلى إفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية، كما تخطط لزيادة التوريدات.

وقال غورييف للصحفيين، يوم الأربعاء: "خلال السنوات الخمس الأخيرة، ضاعفت روسيا صادراتها من الأسمدة المعدنية إلى إفريقيا، لتزداد من نحو 770 ألف طن في عام 2018 إلى 1.6 مليون طن في عام 2022".

وأضاف أن ذلك يشكل 12% من جميع واردات الأسمدة المعدنية إلى إفريقيا، مشيرا إلى أن توريدات الأسمدة الروسية قد تزداد إلى 2.5 مليون طن بحلول عام 2025.

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وأشار غورييف إلى أنه على الرغم من تراجع الحجم العام لصادرات الأسمدة الروسية بنسبة 15% في عام 2022، تمكن كافة المنتجين من إعادة توزيع مسارات التوريدات، واحتفظت روسيا بمركز الصدارة في العالم، حيث بلغت حصتها من الصادرات العالمية من الأسمدة 18%.

وأضاف أن جزءا من التوريدات الجديدة موجه إلى دول إفريقيا، مشيرا إلى أنه من بين أكبر شركاء روسيا جنوب إفريقيا والمغرب والسنغال وتنزانيا وساحل العاج وكينيا والكاميرون.

وتعتبر شركة "فوساغرو" أكبر مصدر للأسمدة إلى السوق الإفريقية، حيث تصل حصتها إلى 33%، تليها شركة "يفروخيم" (25%) و"أورالخيم – أورال كالي" (24%) و"أكرونا" (12%).

المصدر: تاس