ميشوستين: الاهتمام بالاقتصاد الروسي يزداد رغم محاولات عزله

أشار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى ازدياد الاهتمام الدولي بالاقتصاد الروسي، رغم جميع محاولات الغرب لعزله عن الإنتاج العالمي والطرق اللوجستية والأنظمة المالية.

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وقال ميشوستين في كلمة في الجلسة العامة لمنتدى "إينوبروم" المنعقد في مدينة يكاترينبورغ الروسية: "نرى أن الاهتمام بالاقتصاد الروسي يتنامى على الرغم من كل محاولات الخصوم لعزلنا عن سلاسل الإنتاج العالمية والطرق اللوجستية والأنظمة المالية".

ولفت إلى حضور أكثر من 1000 شركة من أكثر من 35 دولة ممثلة في منتدى "إينوبروم" هذا العام.

وتستضيف مدينة يكاترينبورغ الروسية من الـ10 وحتى الـ13 من يونيو الجاري منتدى "إينوبروم" الصناعي الاقتصادي، وحسب موقع المنتدى فمن المرجح أن يستقطب هذا الحدث قرابة 40 ألف مشارك.

المصدر: برايم