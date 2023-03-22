بيسكوف ينفي صحة تقرير لـ"بلومبرغ" حول إمدادات الوقود الأزرق الروسي إلى الصين

نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، تقريرا إعلاميا تحدث عن عدم رغبة الصين في زيادة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.

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وقبل ذلك نشرت وكالة "بلومبرغ" تقريرا عن عدم رغبة بكين في زيادة إمدادات الوقود الأزرق من روسيا، وعلق بيسكوف على التقرير قائلا إن التقرير يعد متدنيا من الناحية المهنية، لأنه في الواقع يتم التخطيط ومناقشة زيادة التعاون بين البلدين في هذا الإطار.

وجاء التعليق ردا على طلب توضيح طلبه صحفيون اليوم الأربعاء حول تقرير "بلومبرغ" الذي أفاد بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ لم يوافق بشكل صريح على زيادة إمدادات الغاز الروسي.

وأشار بيسكوف إلى أن "الواقع مختلف تماما وأن قضايا زيادة التعاون (في مجال الغاز) كانت قيد المناقشة (خلال زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو)".

وكدليل على عدم صحة الادعاءات في التقرير، لفت بيسكوف إلى أن شركة "غازبروم" الروسية سجلت أمس رقما تاريخيا جديدا في إمدادات الغاز عبر الأنابيب (قوة سيبيريا) إلى الصين.

كذلك أشار المسؤول الروسي إلى أنه تم الاتفاق على بناء مسار جديد لضخ كميات جديدة من الغاز من روسيا إلى الصين، وقال إن "قوة سيبيريا-2"، والذي هو عبارة عن مشروع لمد أنبوب غاز من روسيا إلى الصين عبر منغوليا، تتم مناقشته بنشاط بين موسكو وبكين، حيث تم الاتفاق على جميع التفاصيل والإجراءات الشكلية مع الجانب المنغولي.

وأنهى الرئيس الصيني اليوم الأربعاء زيادة إلى روسيا استمرت مدة 3 أيام، عقد خلالها شي والوفد المرافق له اجتماعات على نطاق واسع وضيق مع القيادة والمسؤولين في روسيا، في نهاية الزيارة تم توقيع وثائق لزيادة التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات الرئيسية حتى العام 2030.

المصدر: نوفوستي