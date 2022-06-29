هولندا.. مزارعون يهددون بنحر أبقار على أبواب برلمان بلادهم

هدد مزارعون في هولندا بذبح أبقار على أبواب برلمان بلادهم، وذلك احتجاجا على نية الحكومة الهولندية خفض النيتروجين، الأمر الذي يتوقع أن يؤثر سلبا على أعمالهم.

وتجمع محتجون أمس الثلاثاء خارج مبنى البرلمان في لاهاي وأحضروا أبقارا معهم وهددوا بذبحها احتجاجا على نوايا الحكومة لخفض النيتروجين.

وتشهد هولندا موجة احتجاجات ففي مطلع الأسبوع الجاري يوم الاثنين، شل المزارعون بواسطة الجرارات الزراعية حركة المرور في أجزاء من هولندا، وجاء ذلك احتجاجا على إدخال لوائح بيئية جديدة فيما يتعلق بانبعاثات النيتروجين.

تتجه الحكومة الهولندية لاتخاذ إجراءات صارمة في أجزاء كبيرة من هولندا للوفاء بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن التلوث الناجم عن النيتروجين وهذا يعني أن بعض المزارع ستغلق.

وتهدف خطة الحكومة، التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض إنتاج النيتروجين في البلاد إلى النصف بحلول عام 2030. وتعد الأسمدة والماشية من المصادر الرئيسية لانبعاثات هذه المادة في الغلاف الجوي، لذلك يخشى العديد من المزارعين أن يخسروا أعمالهم.

المصدر: بلومبرغ