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إنتاج النفط في الإكوادور يبلغ "مستوى حرجا" وسيتوقف في غضون 48 ساعة

مال وأعمال

إنتاج النفط في الإكوادور يبلغ
Gettyimages.ru
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أعلنت وزارة الطاقة الإكوادورية الأحد أن إنتاج النفط في الإكوادور بلغ "مستوى حرجا" وسيتوقف في غضون 48 ساعة إذا استمرت الاحتجاجات والحصار في البلاد. 

وقال الوزارة في بيان "في حال استمر هذا الوضع سيتوقف إنتاج البلاد من النفط في أقل من 48 ساعة. فقد أدى التخريب والاستيلاء على الآبار وإغلاق الطرق إلى منع نقل الإمدادات والديزل اللازم لمواصلة العمليات".

وقد بات "إنتاج النفط عند مستوى حرج" بعد قرابة أسبوعين من احتجاجات السكان الأصليين ضد غلاء المعيشة مع نصب حواجز وإغلاق طرق في 19 من أصل 24 مقاطعة في البلاد وفقا للوزارة.

وتابعت الوزارة "اليوم تظهر الأرقام انخفاضا بأكثر من 50%" في الإنتاج الذي كان حتى 12 يونيو حوالى 520 ألف برميل يوميا. 

تمتلك الإكوادور موارد هيدروكربونية كبيرة ويُعتبر النفط المُنتج الرئيسي الذي تصدّره البلاد.

المصدر: ا ف ب

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