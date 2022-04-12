رئيس ديوان المحاسبة الروسي يكشف عن التوقعات الاقتصادية لروسيا لـ2022

صرح رئيس ديوان المحاسبة الروسي، أليكسي كودرين، بأن الاقتصاد الروسي سينكمش بأكثر من 10% في العام 2022، مما سيؤثر على الميزانية الفدرالية وميزانية الأقاليم في البلاد.

وقال كودرين خلال عرضه تقريرا عن أداء الديوان في 2021 أمام لجنة الموازنة في مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الثلاثاء: "الآن وزارة المالية ووزارة التنمية الاقتصادية تقومان بتقييم توقعات حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ومن المؤكد أنه سينخفض، والتوقعات الرسمية ستكون انخفاضا بأكثر من حوالي 10%".

وأضاف كودرين "نتفهم جميعا أن هذا سيؤثر على ميزانياتنا وإيرادات الميزانية وتنفيذ قوانين الميزانية التي اعتمدتها جميع الكيانات المكونة لروسيا"، وأكد المسؤول أن الميزانية الفدرالية ستوفر المساعدة اللازمة للأقاليم.

وفي ظل التوقعات بتراجع الاقتصاد الروسي هذا العام تقوم وزارة المالية الروسية بالفعل بإعادة توزيع النفقات ضمن الميزانية، بحسب كودرين، وقال إنه "سيتعين علينا هذا العام العمل بجدية أكبر، بما في ذلك مراقبة هذه المسائل (إعادة توزيع النفقات)".

المصدر: نوفوستي