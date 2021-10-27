السعودية تودع 3 مليارات دولار لدى بنك باكستان المركزي

قالت باكستان اليوم الأربعاء، إن السعودية ستودع ثلاثة مليارات دولار في بنكها المركزي للمساعدة في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي المتقلصة في البلاد التي تعاني من ضائقة مالية.

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وقال وزير المالية الباكستاني، شوكت تارين، على حسابه بموقع "تويتر" إن السعودية ستمول أيضا تجارة المشتقات النفطية في بلاده بقيمة 1.2 مليار دولار، ويأتي ذلك بعد يومين من عودة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من زيارة رسمية للسعودية.

ويواجه الاقتصاد الباكستاني ضغوطا في الوقت الحالي بسبب ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية.

ورفع خان أسعار النفط مرارا داخل البلاد، ما أثار انتقادات واسعة النطاق من جانب المواطنين.

وتعد السعودية موردا رئيسيا للنفط إلى إسلام آباد.

المصدر: "أسوشيتد برس"