"واس": صندوق سعودي يودع 3 مليارات دولار لدى بنك باكستان المركزي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الصندوق السعودي للتنمية سيودع 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني لمساعدة الحكومة الباكستانية على دعم احتياطاتها من العملة الأجنبية.

وأشارت الوكالة إلى أن "توجيها صدر أيضا للصندوق بتمويل تجارة المشتقات النفطية الباكستانية بمبلغ مليار ومئتي مليون دولار خلال العام".

وأضافت: "تأتي التوجيهات الكريمة للصندوق لتؤكد موقف المملكة المستمر في دعم اقتصاد باكستان".

المصدر: "رويترز" + "واس"