وزير خارجية السعودية يبحث مع قادة باكستان "قضايا الأمة"

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، مع قادة باكستان في إسلام آباد، طيفا من المسائل المطروحة على الأجندة الثنائية والإقليمية والدولية.

إقرأ المزيد

والتقى الأمير فيصل اليوم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، لـ "استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية والمميزة" بين الدولتين و"آفاق التعاون الثنائي" و"أبرز المستجدات الإقليمية والدولية"، حسب بيان أصدرته الخارجية السعودية.

كما بحث وزير الخارجية السعودي، حسب بيان آخر صدر عن الوزارة، مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي سبل دعم العلاقات الثنائية بين الرياض وإسلام آباد في جميع المجالات، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

ووصف الأمير فيصل على حسابه في "تويتر" لقاءه مع قريشي بأنه كان "مثمرا ومؤكدا لما يجمعنا من توافق في المواقف والرؤى تجاه العديد من القضايا وخصوصا ما يتعلق بأمتنا الإسلامية".

ولفت عميد الدبلوماسية السعودية إلى أن "الروابط الوثيقة" التي تجمع القيادتين والشعبين في المملكة وباكستان جعلت من علاقاتهما الثنائية "نموذجا مميزا في التواصل والتوافق في الرؤى تجاه قضايا أمتنا، والتعاون لما يحقق النماء والتقدم للبلدين".

الروابط الوثيقة التي تجمع القيادتين والشعبين في بلدينا الشقيقين جعلت من علاقاتنا الثنائية نموذجاً مميزاً في التواصل والتوافق في الرؤى تجاه قضايا أمتنا، والتعاون لما يحقق النماء والتقدم للبلدين. — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) December 26, 2019

وأشارت وسائل إعلام باكستانية قبيل الزيارة إلى أنها تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للعلاقات بين الدولتين والمنطقة برمتها، موضحة أنها تعقب إلغاء باكستان مشاركتها في القمة الإسلامية المصغرة التي استضافتها كوالالمبور الماليزية الشهر الجاري، ولعبت تركيا دورا محوريا فيها.

كما جاءت الزيارة في وقت تستمر فيه باكستان في بذل جهود الوساطة بغية تخفيف التوتر بين السعودية وأكبر خصومها الإقليميين، إيران.

المصدر: RT